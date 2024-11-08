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08 ноября, 13:30

Политика

Полный список звезд, поддержавших Камалу Харрис на выборах в США, появился в Сети

Полный список звезд, поддержавших Камалу Харрис на выборах в США, появился в Сети

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В Сети разместили полный список звезд, которые поддерживали Камалу Харрис на выборах президента США. В нем значатся больше 30 человек. Некоторые из них выступали против Дональда Трампа еще в 2016 году и продолжили делать это в 2024-м.

Многие из них обещали покинуть Штаты в случае победы республиканца, но так и не сдержали своего слова. Среди них были актеры Алек Болдуин, Вупи Голдберг и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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