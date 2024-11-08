Новости мира: в Греции коммунисты преградили дорогу грузовикам с оружием для Украины

В греческом городе Тирнавос коммунисты заблокировали дорогу автоколонне из 6 грузовиков с боеприпасами для Украины. Опасное вооружение перевозили днем мимо жилых домов. Активисты, несмотря на полицейский кортеж, заблокировали проезд. Они скандировали, что Греция не должна оказывать военную поддержку. В итоге грузовики были вынуждены развернуться и уехать.

Лесной пожар в Калифорнии дошел до жилых районов. Власти в срочном порядке эвакуируют людей. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, он же мешает работе пожарной авиации. Службы спасения сообщили о первых пострадавших.

В Амстердаме футбольные болельщики подрались после матча между тель-авивским "Маккаби" и местным "Аяксом". Как пишут СМИ, израильские фанаты устроили стычки с таксистами. Они сорвали палестинский флаг с одного из домов. Потом таксисты и болельщики "Аякса" начали их преследовать. Пострадали более 100 человек.