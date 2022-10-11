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Политика

Военный специалист рассказал, как военные РФ нанесли удар по инфраструктуре Украины

Военный специалист рассказал, как военные РФ нанесли удар по инфраструктуре Украины

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В ответ на теракты со стороны Украины российские военные нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры 10 и 11 октября. Информагентства сообщили о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Винницкой области. Стало известно, что в Львовской и Ивано-Франковской областях были удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Военный специалист прокомментировал, что применение оружия было направлено не на поражение гражданского населения Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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