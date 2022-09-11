В столице начался последний день выборов муниципальных депутатов

У москвичей есть еще один день, чтобы отдать свой голос на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн нужно до 20:00 11 сентября. В это же время закрываются участки.

Какая там обстановка в данный момент? Много ли желающих проголосовать очно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.