ВС РФ уничтожили более 800 украинских беспилотников с начала спецоперации на Украине

Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и почти 3 тысячи единиц бронетехники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 302 зенитных ракетных комплекса, 360 установок реактивных систем залпового огня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.