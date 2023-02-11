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ВС РФ заняли населенный пункт Двуречное в Харьковской области

ВС РФ заняли населенный пункт Двуречное в Харьковской области

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На купянском направлении российские войска полностью заняли поселок Двуречное в Харьковской области. Сообщается, что в районе населенных пунктов Гряниковка и Берестовое российские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе противника.

На краснолиманском направлении в ЛНР ВС РФ нанесли удары в районах нескольких населенных пунктов Также российские подразделения продвигаются и на донецком направлении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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