Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7,5 тыс рублей

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет с 5 до 7,5 тысячи рублей. Об этом говорится в поправке к законопроекту о введении штрафов за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

При этом размер наказания за выезд на встречку при объезде препятствия составит от 1 500 до 2 250 рублей.

Также за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, теперь придется отдать 750 рублей.