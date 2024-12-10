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10 декабря, 14:30

Политика

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7,5 тыс рублей

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7,5 тыс рублей

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Штраф за выезд на встречную полосу вырастет с 5 до 7,5 тысячи рублей. Об этом говорится в поправке к законопроекту о введении штрафов за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

При этом размер наказания за выезд на встречку при объезде препятствия составит от 1 500 до 2 250 рублей.

Также за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, теперь придется отдать 750 рублей.

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