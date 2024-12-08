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08 декабря, 22:30

Политика

Российские военные выводят из строя артиллерию противника в Кременском районе ЛНР

Российские военные выводят из строя артиллерию противника в Кременском районе ЛНР

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В Кременском районе ЛНР российские военные выводят из строя артиллерию противника. Как сообщается, украинскую гаубицу уничтожил артиллерийский расчет пушки "Гиацинт-Б", а операторы FPV-дрона точным ударом поразили вражеский миномет.

Еще один миномет российские бойцы ликвидировали в Харьковской области. Его засекли в районе населенного пункта Лозовая. Операторы отправили туда дрон, с задачей он справился и поразил вражеское орудие вместе с расчетом.

FPV-дроны разгромили и укрытие ВСУ в районе населенного пункта Шийковка, оно находится тоже в Харьковской области. Видно, как ударные беспилотники влетают прямо в окопы противника. После этого раздаются сильные взрывы. В результате уничтожен блиндаж и склад с боеприпасами ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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