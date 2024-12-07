Новости мира: в Мадриде прошел протест против правительства Испании и властей Валенсии

В День испанской Конституции в Мадриде прошел протест против центрального правительства и автономных властей Валенсии. К митингу, который прохоил на площади Пуэрта-дель-Соль, присоединились несколько сотен человек. Их недовольство было связано с недавними разрушительными наводнениями, в результате которых погибли более 200 человек.

Между тем Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов. Таким образом, проводить процедуру придется заново. Это решение было принято на фоне множества обращений в связи с нарушениями во время предвыборных кампаний. Правительству предстоит назначить новую дату для голосования.

Тем временем, церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже было решено перенести внутрь помещения из-за непогоды. В столице Франции наблюдается сильный ветер, скорость которого достигает 80 километров в час. Открывать храм готовятся по окончанию реконструкции после сильного пожара 2019 года.

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