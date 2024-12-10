Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за ряд нарушений ПДД

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал принять поправки, в соответствии с которыми будут увеличены размеры административных штрафов за нарушения некоторых правил дорожного движения (ПДД). Содержащий инициативу документ размещен в базе данных ГД.

Поправки поступили в Госдуму 28 ноября. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что их могут принять до конца 2024 года. Изменения предлагается внести в статьи главы КоАП РФ "Административные правонарушения в области дорожного движения".

Штрафы вырастут в России с 1 января следующего года. За нарушение правил применения ремней безопасности увеличение планировалось с 1 до 1,5 тысячи рублей, а за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление – с 30 до 45 тысяч рублей. На такую же сумму планируют штрафовать при отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Также может измениться вилка штрафов за превышение скорости: вместо 500–5 000 рублей будет 750–7 500 рублей. Аналогичное повышение планируется и за несоблюдение требований дорожных знаков. Кроме того, штрафы предлагается поднять за нарушение правил буксировки или перевозок грузов, правил движения крупногабаритного транспорта.

До 2 250 рублей предлагается увеличить штраф за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда и движения по обочинам. За выезд на встречную полосу планируют штрафовать на 7,5 тысячи рублей, а за проезд на красный сигнал светофора – на 1,5 тысячи рублей.

