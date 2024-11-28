В ГД поступили поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД

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В Госдуму внесены поправки, касающиеся увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит ТАСС.

Советующие коррективы внесло российское правительство, уточнил он, добавив, что их могут принять до конца 2024 года.

Ожидается, что штрафы могут вырасти в России с 1 января следующего года. За нарушение правил применения ремней безопасности увеличение планировалось с 1 до 1,5 тысячи рублей, а за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление – с 30 до 45 тысяч рублей.

Также может измениться вилка штрафов за превышение скорости: вместо 500–5 000 рублей будет 750–7 500 рублей. Аналогичное повышение планируется и за несоблюдение требований дорожных знаков. Кроме того, штрафы предлагается поднять за нарушение правил буксировки или перевозок грузов, правил движения крупногабаритного транспорта.

Ранее стало известно, что в России хотят законодательно разрешить ремонт б\у запчастями по ОСАГО без согласия клиента. Российский союз страховщиков (РСА) обратился с такой идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину и депутатам.

