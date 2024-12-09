Песков заявил, что Путин и Трамп не общались после выборов в США

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Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп не контактировали по теме конфликта на Украине после выборов главы Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американские СМИ ранее писали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил Песков.

Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с новоизбранным президентом Соединенных Штатов.

Между тем Трамп рассказал, что активно работает над поиском решения конфликта на Украине. По его словам, кризис удастся преодолеть, "если он сможет сделать это". При этом Трамп предупредил, что, возможно, при нем Украина не будет получать так много военной помощи, как сейчас.