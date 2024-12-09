Мать футболиста Алиева заявила, что не знает о приезде сына в оккупированную ВСУ Сужду

Фото: ТАСС/"СПОРТ-ЭКСПРЕСС"/Александр Федоров (Александр Алиев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мать экс-футболиста сборной Украины и московского клуба "Локомотив" Александра Алиева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Марина Алиева заявила, что ничего не знает о приезде сына в город Курской области Суджу, который был оккупирован ВСУ, передает РИА Новости Спорт.

Ранее в соцсетях появилось видео со спортсменом, якобы снятое на фоне магазина в Судже. На кадрах, предположительно, Алиев, одетый в камуфляж, бронежилет и тактическую каску, издевательски приглашал сотрудников российских спецслужб приехать и арестовать его.

"Мне об этом ничего не известно", – отметила Алиева, отказавшись отвечать на вопрос о личном отношении к ситуации.

В октябре Алиев появился в базе розыска МВД РФ. В пресс-службе московского СК сообщили, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". По данным следствия, Алиев разместил видео, в котором призывал убивать жителей Курской области.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов в России спортсмен был внесен в начале ноября.