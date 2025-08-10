Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 августа, 09:30

Политика

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР и заняли новые рубежи. До Константиновки, важного логистического центра противника, осталось меньше 10 километров. Военные также продвинулись в районе Торского, полностью взяв под контроль автодорогу.

По данным Минобороны, активные боевые действия продолжаются в Красном Лимане, Северске, Шандригалово, Новосёловке и Звановке. За сутки ВСУ потеряли более 200 человек, семь артиллерийских орудий, три склада боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Дмитрий Козачинский Полина Гура

