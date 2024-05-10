Военные эксперты сообщили, что ВСУ не успевают возводить новые оборонительные сооружения

Вооруженные силы Украины не успевают возводить новые оборонительные сооружения, рассказали военные эксперты. По их словам, отступающие подразделения ВСУ вынуждены закрепляться на позициях, оборудованных еще 10 лет назад.

А ранее в министерстве обороны РФ сообщили об освобождении Новокалинова в Донецкой Народной Республике. Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.