Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 10:30

Политика

Военные эксперты сообщили, что ВСУ не успевают возводить новые оборонительные сооружения

Военные эксперты сообщили, что ВСУ не успевают возводить новые оборонительные сооружения

Новости мира: 107 человек погибли из-за сильного наводнения на юге Бразилии

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Владимир Путин и главы иностранных государств приняли участие в торжественном обеде

Владимир Путин встретился с участниками спецоперации

Новости мира: спецслужбы Грузии заявили о спонсировании акций протеста из-за рубежа

Новости мира: в США перенесли слушания по делу Дональда Трампа о секретных документах

Новости мира: 228 человек погибли из-за сильного наводнения в Кении

Российские военные сбили два барражирующих боеприпаса Switchblade украинской армии

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

Вооруженные силы Украины не успевают возводить новые оборонительные сооружения, рассказали военные эксперты. По их словам, отступающие подразделения ВСУ вынуждены закрепляться на позициях, оборудованных еще 10 лет назад.

А ранее в министерстве обороны РФ сообщили об освобождении Новокалинова в Донецкой Народной Республике. Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван КнязевИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика