09 мая, 13:15Политика
Владимир Путин встретился с участниками спецоперации
Вся страна поддерживает военнослужащих, которые защищают российские рубежи и находятся в зоне СВО. Об этом Владимир Путин сказал во время встречи с командирами подразделений – участниками спецоперации.
Данную встречу Владимир Путин провел 7 мая, сразу после церемонии вступления в должность президента РФ. В четверг, 9 мая, кадрами поделились в Кремле.
Как подчеркнул президент РФ во время встречи, успех СВО – ключевое условие для развития страны. Также Владимир Путин отметил, что боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями.
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