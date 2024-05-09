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09 мая, 13:15

Политика

Владимир Путин встретился с участниками спецоперации

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Вся страна поддерживает военнослужащих, которые защищают российские рубежи и находятся в зоне СВО. Об этом Владимир Путин сказал во время встречи с командирами подразделений – участниками спецоперации.

Данную встречу Владимир Путин провел 7 мая, сразу после церемонии вступления в должность президента РФ. В четверг, 9 мая, кадрами поделились в Кремле.

Как подчеркнул президент РФ во время встречи, успех СВО – ключевое условие для развития страны. Также Владимир Путин отметил, что боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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