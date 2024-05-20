РИА Новости: ГП РФ требует взыскать с Ходорковского и Лебедева деньги в доход государства

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом)

Генпрокуратура России требует через суд обратить в доход государства почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и экс-главе МЕНАТЕПа Платону Лебедеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Генпрокуратура требует взыскать в доход государства деньги, которые находятся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс" и "Менатеп лимитед".

Ранее сообщалось, что ведомство выдвинуло иск против Ходорковского, Лебедева и "Сибирской лизинговой компании". Как уточнили в Мещанском районном суде, беседа по этому делу запланирована на 27 мая. Другие детали не раскрываются.

В начале 2024 года Ходорковского объявили в розыск после возбуждения против него уголовного дела о фейках о ВС РФ. Потом суд конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава ЮКОСа в Московской области.