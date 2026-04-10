10 апреля, 11:30Политика
Иран не планирует начинать переговоры с США до прекращения атак на Ливан
Иран не планирует начинать переговоры с США до прекращения атак на Ливан. Власти республики заявляют, что не готовы к диалогу, пока продолжаются удары. При этом переговоры запланированы на 11 апреля в Исламабаде.
Ранее появлялась информация о прибытии иранской делегации в Пакистан, однако источники ее опровергают. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав делегации также входят спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
