Новости мира: Израиль может нанести удар по ядерным объектам в Иране

Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране в случае объявления войны. Об этом сообщает издание The Sun и ряд саудовских источников. По их данным, по этому поводу Израиль проводит секретные учения сил ВКС. Причиной обострения взаимоотношений между государствами стало уничтожение иранского посольства в Дамаске. Тогда погибли пять иранских офицеров и два генерала.

Тем временем в США состоялся прощальный пуск ракеты-носителя "Дельта-4". Она вывела на орбиту очередной разведывательный спутник. С 1960-х аппараты этой серии были основными в американской космической отрасли. Теперь на смену им приходит более современная ракета Vulcan.

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