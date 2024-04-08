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08 апреля, 07:30

Политика

Новости мира: на выборах президента Словакии победил противник военной помощи Киеву

Новости мира: на выборах президента Словакии победил противник военной помощи Киеву

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На выборах президента в Словакии победил Петер Пеллегрини. За него отдали свои голоса почти 54% избирателей. Политик выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, а также против любых поставок оружия Киеву.

Тем временем Таиланд предложил возможность создания аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии. В последние месяцы премьер-министр страны Сеттха Тхависин обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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