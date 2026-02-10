Захарова рассказала о правилах и законах в дипломатии

В России 10 февраля отмечают День дипломатического работника. О правилах и законах в дипломатии рассказала директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как страны разрывали двусторонние отношения и как происходила смена режимов в разных государствах. Она подчеркнула, что для понимания этих событий надо знать историю.

Большое интервью с Марией Захаровой выйдет в среду, 11 февраля, в эфире телеканала Москва 24.