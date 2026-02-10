Производителей в РФ могут обязать предупреждать об уменьшении объема товара в упаковке

Производителей в России могут обязать предупреждать потребителей, что объем товара в упаковке уменьшился, а цена осталась прежней. Речь идет о так называемом скрытом повышении цен, когда упаковка и стоимость товара не меняются, но количество содержимого сокращается.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной думы, которые уже направили обращение в Минпромторг. В документе отмечается, что такие действия продавцов вводят покупателей в заблуждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.