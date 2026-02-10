Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ повлекло экономический кризис в организации

Выход США из Всемирной организации здравоохранения положил начало новой геополитической ситуации. Вашингтон отказался от ежегодного взноса в бюджет ВОЗ, что повергло ее в экономический кризис.

Решение администрации президента США Дональда Трампа вписывается в общий контекст его отношения к Организации Объединенных Наций. Американские политики полагают, что участие США в ООН не отвечает национальным интересам страны.

Трамп пытается заменить ООН другими многосторонними структурами и критикует субсидиарные организации, входящие в систему ООН, включая ВОЗ.

