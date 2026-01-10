Форма поиска по сайту

10 января, 09:30

Политика

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

США освободили россиян из захваченного танкера Marinera

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

Россия может ввести безвизовый режим с четырьмя странами Африки

ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области

Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Массовые протесты в Иране привели к гибели сотрудников КСИР

Британские СМИ заявили, что захваченный танкер "Маринера" следует к Шотландии

В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

В Иране усиливаются массовые антиправительственные протесты. По данным СМИ, люди сжигают мечети и нападают на полицию. Акции начались в декабре в связи с резким падением курса национальной валюты – иранского риала. Агентство Fars сообщает, что в результате волнений три человека погибли, еще 17 получили ранения. Посольство России в Иране просит соотечественников сохранять бдительность и не поддаваться возможным провокациям.

Американские нефтяные компании готовы извлечь выгоду из планов президента США Дональда Трампа взять под контроль продажу венесуэльской нефти. Об этом шла речь на встрече президента США с руководителями компаний, имеющих интересы в Венесуэле. В частности, Трамп заявил газете New York Times, что контроль США над Венесуэлой и ее нефтью может продолжаться годами. Венесуэла, находящаяся под санкциями США с 2019 года, обладает примерно 17% мировых запасов нефти и до 2007 года была крупным поставщиком нефти в США.

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

