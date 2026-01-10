Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

В Иране усиливаются массовые антиправительственные протесты. По данным СМИ, люди сжигают мечети и нападают на полицию. Акции начались в декабре в связи с резким падением курса национальной валюты – иранского риала. Агентство Fars сообщает, что в результате волнений три человека погибли, еще 17 получили ранения. Посольство России в Иране просит соотечественников сохранять бдительность и не поддаваться возможным провокациям.

Американские нефтяные компании готовы извлечь выгоду из планов президента США Дональда Трампа взять под контроль продажу венесуэльской нефти. Об этом шла речь на встрече президента США с руководителями компаний, имеющих интересы в Венесуэле. В частности, Трамп заявил газете New York Times, что контроль США над Венесуэлой и ее нефтью может продолжаться годами. Венесуэла, находящаяся под санкциями США с 2019 года, обладает примерно 17% мировых запасов нефти и до 2007 года была крупным поставщиком нефти в США.

