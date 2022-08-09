Народная милиция ЛНР продолжила зачищать завод Knauf от украинских боевиков в Северске

Самые серьезные боевые столкновения продолжаются в Донбассе. Союзные войска практически с трех сторон подходят к Авдеевке. Однако пока не блокированы основные пути снабжения этого укрепрайона людьми и вооружением.

В Северске народная милиция ЛНР зачищает от украинских солдат завод Knauf на востоке города. Также ВСУ стягивают подразделения к Артемовску. Там бои идут уже на подступах к городу, но, как считают некоторые военные эксперты, именно в этом населенном пункте развернется самое ожесточенное противостояние на Соледарско-Дзержинском направлении.

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