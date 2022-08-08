Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

20:27

Латвия возобновила импорт газа из России

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Латвия возобновила импорт газа из России, который был прекращен в конце июля в связи с нарушением условий отбора. Это следует из данных сервиса Entsog, который объединяет информацию европейских газовых операторов.

Латвийские потребители получают российский газ по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который проходит на территорию Латвии через Эстонию по точке "Лухамаа". По данным Entsog, в настоящее время через газоизмерительную станцию "Лухамаа" поступает порядка 4 миллионов кубометров в сутки.

Эти данные подтверждаются на сайте латвийского газового оператора Conexus Baltic Grid. Отмечается, что поставки осуществляются с пятницы, 5 августа.

Ранее стало известно, что импорт российского газа запретят в Латвии с 2023 года. Соответствующие поправки в закон "Об энергетике" поддержал парламент республики в окончательном чтении. Кроме того, Латвией уже утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок российского газа.

В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать