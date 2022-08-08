Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Латвия возобновила импорт газа из России, который был прекращен в конце июля в связи с нарушением условий отбора. Это следует из данных сервиса Entsog, который объединяет информацию европейских газовых операторов.
Латвийские потребители получают российский газ по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который проходит на территорию Латвии через Эстонию по точке "Лухамаа". По данным Entsog, в настоящее время через газоизмерительную станцию "Лухамаа" поступает порядка 4 миллионов кубометров в сутки.
Эти данные подтверждаются на сайте латвийского газового оператора Conexus Baltic Grid. Отмечается, что поставки осуществляются с пятницы, 5 августа.
Ранее стало известно, что импорт российского газа запретят в Латвии с 2023 года. Соответствующие поправки в закон "Об энергетике" поддержал парламент республики в окончательном чтении. Кроме того, Латвией уже утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок российского газа.
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