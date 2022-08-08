Саудовская Аравия унизила Байдена перед всем Ближним Востоком – СМИ

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Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 100 000 баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Advance.
По данным СМИ, мир ежедневно потребляет около 100 миллионов баррелей нефти, поэтому это увеличение чисто символическое. Автор статьи также отметил, что организация уже поднимала этот показатель на 648 000 баррелей в день за месяц до визита американского лидера.
"Это пощечина администрации Байдена", – приводит издание слова эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.
В издании подчеркнули, что тенденция к снижению стоимости нефти никак не связана с увеличением добычи странами ОПЕК+. На этот фактор повлиял страх рецессии, которая может произойти до конца этого года. Это значит, что сократится спрос на энергоносители.
Ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией. Он пояснил, что Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке. По его словам, цены на нефть начали расти постепенно и кумулятивно.
"Деньги 24": последствия решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 100 тыс баррелей
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