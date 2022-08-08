Взрывчатку ВСУ обнаружили под мостом в Мариуполе

Почти 10 тонн фугасов и взрывчатки ВСУ нашли под мостом в Мариуполе. Российские саперы уже приступили к обезвреживанию. Тем временем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк натовскими снарядами. Об этом заявили в ДНР.

Ранее украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС, что подтвердили в Минобороны России. Там повреждена высоковольтная линия, которая обеспечивала электричеством Запорожскую и Херсонскую области. Персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

