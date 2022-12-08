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08 декабря, 18:15

Политика

Россиянина Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер

Россиянина Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер

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Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил МИД РФ. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, теперь Бут летит домой.

Оба осужденных были помилованы перед обменом. Это значит, что им не придется отбывать оставшуюся часть наказания.

Российского предпринимателя задержали в 2008 году, его обвинили в незаконных поставках оружия и приговорили к 25 годам. Он отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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