Россиянина Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер

Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил МИД РФ. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, теперь Бут летит домой.

Оба осужденных были помилованы перед обменом. Это значит, что им не придется отбывать оставшуюся часть наказания.

Российского предпринимателя задержали в 2008 году, его обвинили в незаконных поставках оружия и приговорили к 25 годам. Он отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.