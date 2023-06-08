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17:15

Политика

Новости часа: МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Новости часа: МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении 8 июня

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ударного вертолета Ка-52

ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Украинские войска регулярно обстреливают Артемовск – Пушилин

ВС России ликвидировали 5 украинских ДРГ в ЛНР и ДНР за сутки

ВСУ начали оборудовать школы-казармы в ближайших к передовой городах и поселках

Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы в сентябре. Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

В Москве началось благоустройство около ТПУ "Тимирязевская". Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Минэкономразвития планирует запустить групповые безвизовые поездки между РФ и Китаем до конца года. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

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