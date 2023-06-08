Новости часа: МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы в сентябре. Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

В Москве началось благоустройство около ТПУ "Тимирязевская". Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Минэкономразвития планирует запустить групповые безвизовые поездки между РФ и Китаем до конца года. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.