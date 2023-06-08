Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении

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ВСУ в ночь на 8 июня попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 01:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", – приводит пресс-служба Минобороны заявление Шойгу.

По словам министра, украинские войска потеряли до 350 человек личного состава, а также 30 танков и 11 боевых машин пехоты за два часа боя. По брошенной на прорыв 47-й мехбригаде украинской армии нанесли превентивный удар артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств, добавил Шойгу. Противника удалось своевременно обнаружить благодаря работе разведки.

В результате на всех четырех направлениях украинские войска были остановлены и отошли с большими потерями, специально подготовленные резервы ВСУ не выполнили поставленную задачу, резюмировал Шойгу.

О начале крупномасштабного наступления ВСУ стало известно 5 июня. В тот день атаке подверглись пять участков боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. ВС РФ отразили все атаки противника.

По информации Минобороны РФ, 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 человек, 16 танков и 24 бронированные машины. В Кремле заявили, что наступление украинской армии захлебывается.

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