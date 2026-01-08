Массовые протесты в Иране привели к гибели сотрудников КСИР

В Иране массовые антигосударственные протесты привели к гибели сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают местные СМИ.

Беспорядки начались в конце прошлого года из-за резкого падения курса национальной валюты и взрывного роста цен. Протесты охватили более 100 городов. Участники митингов атакуют правительственные здания, нападают на рейсовые автобусы и устраивают погромы.

