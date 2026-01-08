Новости мира: французские фермеры на тракторах прибыли в Париж для протеста

Сотни фермеров из регионов Франции приехали на тракторах в Париж. Многие добрались до Триумфальной арки и Эйфелевой башни. Таким образом они протестуют против подписания торгового соглашения Евросоюза с Южной Америкой.

В Иране масштабные акции протеста охватили за 10 дней более 90 городов. Их участники полностью взяли под контроль теперь еще и Кередж. Это один из промышленных центров страны к западу от Тегерана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.