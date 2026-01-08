Форма поиска по сайту

08 января, 15:30

Политика

Новости мира: французские фермеры на тракторах прибыли в Париж для протеста

Новости мира: французские фермеры на тракторах прибыли в Париж для протеста

Британские СМИ сообщили о сотрудниках американской полиции на борту танкера "Маринера"

Глава МВД Венесуэлы заявил о ранении президента Мадуро и его жены

Госдума планирует ужесточить правила пользования питбайками в 2026 году

ВС РФ нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ на харьковском направлении

Новости мира: протестующие в Иране взяли под контроль Кередж

Захваченный США танкер "Маринера" направился в Великобританию

Американские военные задержали танкер "София"

МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на танкере "Маринера"

Минтранс РФ заявил о нарушении американскими военными Конвенции по морскому праву

Сотни фермеров из регионов Франции приехали на тракторах в Париж. Многие добрались до Триумфальной арки и Эйфелевой башни. Таким образом они протестуют против подписания торгового соглашения Евросоюза с Южной Америкой.

В Иране масштабные акции протеста охватили за 10 дней более 90 городов. Их участники полностью взяли под контроль теперь еще и Кередж. Это один из промышленных центров страны к западу от Тегерана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоМаксим Шаманин

