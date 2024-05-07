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07 мая, 14:45

Политика

Новости мира: армия Израиля начала военную операцию в секторе Газа

Новости мира: армия Израиля начала военную операцию в секторе Газа

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Евросоюз опасается большого числа гражданских жертв из-за операции Израиля в Рафахе (сектор Газа), заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Армия Израиля уже сообщила о ликвидации порядка 30 радикалов. Ранее ЦАХАЛ и силы ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС. Мирных граждан несколько раз предупреждали о необходимости эвакуации. В ЕС отметили, что пока санкции против Израиля не обсуждают, однако, дискуссия о политических последствиях операции в Рафахе пройдет в середине мая.

Тем временем в Латвии легкомоторный самолет сел прямо на шоссе. Выяснилось, что в двигателе воздушного судна возникла неисправность, из-за которой пилот принял решение совершить аварийную посадку в ближайшем возможном месте. В итоге самолет зацепился крылом за автомобильный знак, но с машинами не столкнулся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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