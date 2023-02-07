Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Россиские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, в ведомстве сообщили, что боевые действия в районах Артемовска и Угледара идут успешно. Также российские военные взяли под контроль важный стратегический пункт – село Николаевка в ДНР.



В Тульской области на месте обрушения жилого дома продолжаются спасательные работы. По данным МЧС, семь человек удалось достать живыми. Погибли между тем по меньшей мере пять человек. ЧП произошло в пятиэтажке в городе Ефремове. Почти целиком обрушился один из подъездов здания.

Продолжаются отделочные работы на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. Стены облицовывают серым гранитом, куда потом поместят декоративные панели из алюминия. Похожими панелями украсят и потолок. Уже смонтирован каркас для их установки, но предварительно там проложат инженерные системы и повесят светильники. Рядом с входной зоной еще ведутся монолитные работы, после которых станцию интегрируют с пешеходным переходом, который ведет к аэропорту Внуково.

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Как пишут СМИ, операция прошла нормально, однако сейчас врачи борются за руки олимпийского чемпиона. У Костомарова гангрена, он несколько дней был подключен к аппарату ЭКМО. В результате пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

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