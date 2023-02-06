ВС РФ освободили Николаевку в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка ДНР", – сказал он.

До этого российские войска освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. Операция осуществлялась добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО. В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 50 бойцов.

Позже военнослужащие России освободили под Донецком населенный пункт Краснопольевка. Об успешном выполнении задач спецоперации сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.



В ходе наступления на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи

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