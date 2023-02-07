Посол Эстонии покинул Россию

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул Россию 7 февраля, сообщает ТАСС.

"Да, сегодня", – подтвердил представитель посольства Эстонии в Москве.

Ранее сообщалось, что российский МИД решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах.

Эстонского посла Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ и попросили покинуть Россию до 7 февраля. Эти действия связаны с тем, что власти Эстонии в последние годы занимаются разрушением комплекса отношений с Россией.

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Москвой и Таллином полностью лежит на эстонской стороне.



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