На донецком направлении добровольцы при поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки выбили боевиков ВСУ из поселка Николаевка. Возле села Константинополь уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для украинской военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские войска продолжили наступление на краснолиманском направлении. На других участках шли позиционные бои. Артиллерия, авиация и ракетные войска уничтожили несколько артиллерийских расчетов, в том числе самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация". Еще поражены две боевые машины РСЗО "Град".

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