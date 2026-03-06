06 марта, 07:15Политика
В Подмосковье прибыли российские военные, которых освободили из украинского плена
В Подмосковье прибыли российские военнослужащие, которых освободили из украинского плена. На этот раз на родину вернулись 200 человек. Взамен Киеву передали 200 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше половины освобожденных находились в плену более года, многие имеют тяжелые ранения. Среди тех, кто вернулся, есть многодетные отцы. Сначала все пройдут лечение и реабилитацию в военных госпиталях, а потом вернутся домой к семьям.
