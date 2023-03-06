Louis Vuitton попал в скандал из-за использования буквы V и цветов российского флага

Louis Vuitton оказался в центре скандала. Модный дом анонсировал новую коллекцию, чем вызвал недовольство украинцев. Они активно стали писать комментарии на официальной странице бренда, потому что в ролике компании фигурируют цвета российского флага и буква V.

Украинцы обвинили бренд в поддержке России, в ответ представители французского дома моды призвали "учить географию", так как в ролике использовались цвета их национального триколора. Также в компании прокомментировали, что буква V является официальным символом бренда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.