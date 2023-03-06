Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

Louis Vuitton попал в скандал из-за использования буквы V и цветов российского флага

Louis Vuitton попал в скандал из-за использования буквы V и цветов российского флага

Военные РФ заявили, что полностью занять Артемовск можно за несколько дней

Министр обороны проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях РФ

Минобороны РФ показало работу минометных расчетов в ЛНР

Российские артиллеристы показали работу самоходных пушек "Гиацинт-С"

Западные СМИ стали сообщать о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

Минобороны РФ показало тренировку штурмовых групп Западного военного округа в зоне СВО

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Сотни человек вышли на митинг в центре Вены

Louis Vuitton оказался в центре скандала. Модный дом анонсировал новую коллекцию, чем вызвал недовольство украинцев. Они активно стали писать комментарии на официальной странице бренда, потому что в ролике компании фигурируют цвета российского флага и буква V.

Украинцы обвинили бренд в поддержке России, в ответ представители французского дома моды призвали "учить географию", так как в ролике использовались цвета их национального триколора. Также в компании прокомментировали, что буква V является официальным символом бренда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика