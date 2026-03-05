Политолог прокомментировал падение иранских дронов на территории Азербайджана

Иранские дроны упали на территории Азербайджана 5 марта. Тегеран отверг свою причастность. Ситуацию прокомментировал корреспондент Академии военных наук, политолог, кандидат политических наук Сергей Судаков.

Могут ли быть втянуты в конфликт три республики бывшего СССР, которые граничат с Ираном? Как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на переговоры с Украиной?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.