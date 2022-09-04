Меньше недели остается до выборов депутатов муниципальных образований. Москвичи смогут проголосовать с 9 по 11 сентября.

Ход предвыборной кампании в Москве обсудили на круглом столе. Его провел Фонд развития гражданского общества. Спикеры проанализировали последние данные социологических служб и озвучили свои прогнозы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.