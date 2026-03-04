Иран заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Вместе с тем Тегеран предупредил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов по проливу невозможен.

Таким образом республика блокирует экспорт энергоресурсов в первую очередь из США. Американский телеканал CNN сообщил, что в последний раз через Ормузский пролив смогли пройти лишь 2 танкера. Это произошло в понедельник, 2 марта.

