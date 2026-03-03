Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации за сутки. Два из них находятся в Донецкой Народной Республике, еще один – в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области освобожден населенный пункт Круглое. В ДНР под контроль взяли Дробышево и Резниковку. Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям ВСУ возле Яцковки, Пришиба, Красного Лимана, Рай-Александровки и Никифоровки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.