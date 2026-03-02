Эксперт ответила на вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Главной мировой новостью остается масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН и автор телеграм-канала "Иран без паники" Евдокия Добрева ответила на вопросы по теме.

Как боевые действия в Иране влияют на безопасность в регионе и мировую экономику? Как в будущем может меняться реакция России на конфликт? Можно ли уже считать этот конфликт войной, и сколько он может длиться?

