МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Минэкономразвития России призвало туроператоров приостановить продажу туров и других соответствующих услуг в государства Персидского залива, включая ОАЭ. Рекомендация была выпущена на фоне продолжающихся военных действий в ближневосточном регионе.

В настоящее время отечественные авиаперевозчики продолжают организовывать вывозные рейсы. Преимущественно самолеты отправляют из Дубая и Абу-Даби.

