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03 декабря, 19:30

Политика

Посольство РФ в Южной Корее призвало россиян сохранять спокойствие

Посольство РФ в Южной Корее призвало россиян сохранять спокойствие

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Российское посольство в Южной Корее просит россиян, которые находятся на территории страны, соблюдать спокойствие и не участвовать ни в каких акциях. Это связано с военным положением, которое объявили в республике.

По какому сценарию могут дальше развиваться события? Что стало предпосылкой кризиса в Южной Корее? На эти и другие вопросы ответил политолог Дмитрий Солонников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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