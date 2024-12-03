Посольство РФ в Южной Корее призвало россиян сохранять спокойствие

Российское посольство в Южной Корее просит россиян, которые находятся на территории страны, соблюдать спокойствие и не участвовать ни в каких акциях. Это связано с военным положением, которое объявили в республике.

По какому сценарию могут дальше развиваться события? Что стало предпосылкой кризиса в Южной Корее? На эти и другие вопросы ответил политолог Дмитрий Солонников.

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