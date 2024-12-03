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03 декабря, 11:30

Политика

ВС РФ закрепились в селе Петровка в ДНР

ВС РФ закрепились в селе Петровка в ДНР

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ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Российские войска освободили от подразделений ВСУ еще один населенный пункт. Они закрепились в селе Петровка на Покровском направлении. Оно расположено на реке Соленой недалеко от Селидова.

Штурмовые группы ВС РФ зашли в Петровку еще в первой половине ноября, выбив противника. Однако затем продвижение в сторону Покровска было приостановлено, и ВСУ получили возможность обстреливать село со средней дистанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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