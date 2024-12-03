ВС РФ закрепились в селе Петровка в ДНР

Российские войска освободили от подразделений ВСУ еще один населенный пункт. Они закрепились в селе Петровка на Покровском направлении. Оно расположено на реке Соленой недалеко от Селидова.

Штурмовые группы ВС РФ зашли в Петровку еще в первой половине ноября, выбив противника. Однако затем продвижение в сторону Покровска было приостановлено, и ВСУ получили возможность обстреливать село со средней дистанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.