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03 декабря, 07:45

Политика

Экипаж танка Т-72 ВС РФ прорвал оборону ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72 ВС РФ прорвал оборону ВСУ на красноармейском направлении

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Экипаж танка Т-72 группировки войск "Центр" ВС РФ помог прорвать оборону ВСУ на красноармейском направлении и огнем прикрыл боевые машины пехоты с российскими штурмовиками.

Тем временем продолжаются активные действия по удержанию и окружению группировки противника в Суджанском районе. Российские солдаты уже провели несколько успешных локальных атак, однако наиболее результативным стал захват опорного пункта противника западнее села Погребки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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