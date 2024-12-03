Экипаж танка Т-72 ВС РФ прорвал оборону ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72 группировки войск "Центр" ВС РФ помог прорвать оборону ВСУ на красноармейском направлении и огнем прикрыл боевые машины пехоты с российскими штурмовиками.

Тем временем продолжаются активные действия по удержанию и окружению группировки противника в Суджанском районе. Российские солдаты уже провели несколько успешных локальных атак, однако наиболее результативным стал захват опорного пункта противника западнее села Погребки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

