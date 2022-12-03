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03 декабря, 15:30

Политика

Россиянам показали, как военные медики спасают жизни бойцов в зоне СВО

Россиянам показали, как военные медики спасают жизни бойцов в зоне СВО

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Военные медики проводят самые сложные хирургические операции в районе проведения спецоперации. Врачи круглосуточно спасают жизни бойцов.

Специалисты извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют ВСУ. В распоряжении медиков есть все необходимое оборудование, в том числе мобильные рентгеновские аппараты. Они позволяют провести необходимые обследования перед операцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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