Россиянам показали, как военные медики спасают жизни бойцов в зоне СВО

Военные медики проводят самые сложные хирургические операции в районе проведения спецоперации. Врачи круглосуточно спасают жизни бойцов.

Специалисты извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют ВСУ. В распоряжении медиков есть все необходимое оборудование, в том числе мобильные рентгеновские аппараты. Они позволяют провести необходимые обследования перед операцией.

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